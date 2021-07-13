三級警戒延長至7月26日，是不是已經讓你接近忍無可忍的邊緣？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月（2021/05/28~2021/06/28社群網站、討論區、新聞、部落格、問答網站）內「疫情過後」相關話題，整理出了網友熱議的五件「最想做的事」，以及五大熱議縣市網路聲量狀況，快看看網友的心聲是不是跟你一樣？

【三級警戒過後，最想出門透透氣】

宅在家這麼久， 是不是頭髮長長了，讓你很想去剪個頭髮，也很想去景點走走呢？《Social Lab社群實驗室》發現關於三級警戒過後想做的議題，不少網友表示「最想脫下口罩好好呼吸」，而對於一年多來都因受到疫情影響，無法好好外出旅遊的全台民眾而言，「出門旅遊」變成多數人在解封後首要、最先想做的事。也讓不少民眾在三級居家期間，興起透過翻舊照、回憶旅遊心得等方式聊以慰藉，表達出期待下一場旅遊的時刻到來的心情。

網友熱議疫情過後最想做的5件事。（摘自Social Lab社群實驗室）

除了出門旅遊，不少網友也期待疫情過後能吃上一波美食，儘管在三級期間，多數餐廳提供外帶外送服務，但缺少了現場用餐的氛圍與美味，讓不少人大嘆「不能吃火鍋真的太痛苦了」，同時也表示「疫情後一定要去大吃大喝」等期待心情。此外，總都被視為旅遊旺季的炎炎夏日，如今卻只能居家防疫、遙望解封，因此也有不少民眾表示疫情後「想去玩水」、「跟朋友去露營」等望山看海、從事戶外遊憩活動的期待心情。

【國旅衝一波去哪兒？網友5大熱議縣市出爐！】

令你意想不到！許多表達想出門旅遊透氣的民眾，也十分喜愛關心、討論疫情過後準備去哪些地方放鬆、換個心情，而各項活動都豐富的「台北市」成為了民眾於疫情過後，想好好逛逛的縣市之一。

疫情過後網友熱議5大縣市聲量排行。（摘自Social Lab社群實驗室）

另外，為舒緩民眾想進美術館的心情，台南市政府邀請林志玲為台南市美術館的線上展配音，引發網友關注，許多人表示「推志玲姐姐、推南美館！」、「好期待疫情後去一趟南美館啊！」等心情，也讓「台南縣」網路聲量亮眼。若是想「望山看海」，花蓮、屏東、宜蘭等地便成為網友熱議的旅遊縣市之一。花蓮太魯閣、屏東墾丁、宜蘭龜山島等地，各自提供網友不同的旅遊風景，尤其對於許久未外出的網友而言，這些景點已然成為「偽出國」、「鍵盤出國」的熱議對象。

以當前情況來看，儘管疫情愈漸舒緩，讓不少民眾也開始期待疫情過後的生活，但目前仍處在COVID-19的影響下，依舊需要時刻注意疫情的變化，居家期間除了可先期待，並為自己準備一趟外出放鬆的旅程，但也別忘了要做好自我健康管理與個人防護喔！