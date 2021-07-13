雷爵網絡旗下經營長達9年的Q版奇幻武俠線上遊戲《夢境Online》今（13）日改版推出「探秘平頂山」資料片，開放全新地圖「平頂山」、飛升145級寵物、陣營玩法「大鬧天宮」、世界BOSS「黃眉大仙」以及家園系統升級等多重玩法，帶給玩家更多挑戰與趣味性！

全新地圖「平頂山」及飛升145級寵物

新地圖「平頂山」以紅、黃、綠為主色調，致力通過細緻的美術刻畫，呈現出符合玩家想像的仙家聖地景觀，場景中耀眼霞光映滿天，楓樹流丹掩峻嶺，古樹飛瀑、幽潭石蓮，宛如一幅古意盎然的國風畫卷。

隨著新地圖的開放，平頂山的一眾妖王也紛紛現世，全新加入145級寵物陣容，包含身懷五技能+雙特殊技能的「金角」、六技能的「銀角」，以及五技能+特殊技能「羊力」、「虎力」、「鹿力」等，各個實力堅強、顏值出眾，將陪伴玩家歷經風雨，是共同闖蕩神武三界的最佳夥伴。

全新寵物「金角」、「銀角」

重現經典陣營玩法「大鬧天宮」

本次改版重現經典陣營玩法「大鬧天宮」，最主要的核心玩法在於拆塔拆家，只要成功拆掉對手的基地，即可獲得勝利，將大大考驗玩家的團隊默契、戰術安排，誰能先掌握形勢，就能搶得先機，趕緊號召戰友們一起重回五百年前，參與天庭與花果山之間的曠世之戰！

重現經典陣營玩法「大鬧天宮」

世界BOSS「黃眉大仙」正式上線

黃眉妄成佛，群俠共討之！全新世界BOSS正式上線，「黃眉大仙」人稱「黃眉老祖」，原是東來佛祖笑和尚彌勒佛座下童子，手使一根由敲磬槌變成的短軟狼牙棒，趁佛祖不在家，偷取金鐃及後天人種袋兩件寶貝，便下凡成精作亂。30級以上的玩家可組成5人隊伍合力討伐魔化的「黃眉大仙」，挑戰更具趣味性的兩段式戰鬥變身，第一階段，玩家將一起迎戰黃眉大仙與麾下妖怪，當BOSS氣血降至50%後，黃眉大仙就會進入第二階段變身，雖不再攜帶小怪出戰，但其技能、傷害都會有較大幅度提升。合力斬妖除魔，還有機會獲取秘寶！

家園系統全面升級

為讓每位玩家都可以住在豪宅裡，本次特別針對「家園系統」優化調整，大幅增加庭院與室內空間，還有升級天氣系統和農作物，以及各式各樣的全新家具任君挑選，打造出能賓主盡歡的世外桃源。

家園系統全面升級

家園系統全面升級

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