善化慶安宮申請微解封，擬開放信徒入內參拜。（善化慶安宮提供／劉秀芬台南傳真）

13日起宗教場所可提出防疫計畫報准同意後微解封，台南市善化區慶安宮、西港區慶安宮、六甲區恒安宮擬提出申請，主要是方便廟裡進行法會，信徒入內參香禮拜部分，部分宮廟還是未開放。

台南市民政局表示，將配合內政部制定的防疫措施指引及防疫計畫範例，督導各區公所協助輔導宮廟，提供民眾安心的參拜環境。

善化區慶安宮總幹事魏素珍表示，因為信徒一直打電話來詢問是否可以開放參香，因此慶安宮決定視人力及場地，提出防疫計畫申請開放參香，至於參香人數及空間規畫，待核准後宣布。

西港區慶安宮因為將舉行送瘟法會、六甲區恒安宮有中元誦經法會需要，因此將送申請書，但信徒入內參香禮拜部分，尚不擬開放。

恒安宮總幹事陳譽昇說，為了迎接來的農曆7月「慈悲月」，延續恒安宮所屬念佛會近百年來的唸經傳統，因此申請宗教場所防疫計畫。

恒安宮媽祖廟申請宗教場所防疫計畫，是為了迎接來的農曆七月份「慈悲月」，延續恒安宮所屬念佛會近百年來的唸經傳統。

農曆7月許多廟宇都會關閉中門，並且避免擾動鑼鼓，但恒安宮7月不僅不會關閉中門，每日在早課及晚課時間，廟內都會進行念誦經文，包括地藏經、慈悲三昧水懺等經文。念佛會成員表示，這項傳統可溯源至1956年前，主要是要消災祈福，而非一般的超渡法會。

陳譽昇說，地藏經這部經典主要是佛門的一部孝經，除了傳達孝親的重要性外，也是在7月期間給無形的眾生也可以聽頌經典，學習並早日達到超脫。