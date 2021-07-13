電影院、博物館等藝文場館今日起均可限度開放人流，唯獨表演場館仍需大門緊閉，僅開放團體閉門排練、錄影及直播。文化部長李永得今日表示，針對表演場館的新指引，已另行跟中央流行疫情指揮中心提案討論，7月26日後有望適度開放。

綠委張廖萬堅、黃國書、吳思瑤今日共同辦理「表演藝術如何微解封、文化部如何協助表演藝術渡過疫情」線上座談會，除邀請文化部，也邀請如表演藝術連盟、九天劇團等10藝文團體、組織，反映微解封下或申請藝文紓困以來的難關。

吳思瑤表示，依現有場館防疫指引，出入藝文場館的人員須接受進館前3天前PCR篩檢，「PCR是很貴的，整個表演團隊若幾十人，一次進出就要超過十萬塊，實際操作可能會有困難。」而現在邁向數位藝文年代，政府也需撐起播映平台，才能讓表演團隊有舞台演出。

李永得回應，PCR規定是針對入場館需拿下口罩的人員而設立，「中間產生的費用，文化部可以來協助。」若無拿下口罩，即是配合基本防疫措施及指引。事實上，表演場館微解封規定，最核心關鍵也是在表演團隊能否拿下口罩表演，文化部與衛服部爭取很久，地方政府或專家學者都主張不開放。

李永得表示，表演場館與電影院不同，是有人在舞台表演且可能須拿下口罩，若要開放演出，加上梅花座等防疫規範，演出成本會很高。但針對表演場館的新指引，文化部已另行跟中央流行疫情指揮中心提案討論，預計最晚下周可公布相關規則，7月26日後則有望適度開放。

九天劇團總監許懷文指出，目前文化部公布的微解封管制措施僅針對室內場館，但對於戶外藝文活動完全沒有指引，以多是於戶外演出的九天劇團為例，微解封形同沒解封。緣龍戲坊團長江明龍也表示，以寺廟衍生的就包含布袋戲、歌仔戲等多類藝文團體，但現在全都無法演出。

李永得表示，戶外防疫指引部分，其實與室內場館是一樣的，唯一差別在人數總管制，因每個戶外空間都不一樣，人流最多能容納觀眾是多少，無法統一認定，但一定會參考團體提出意見。