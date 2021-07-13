李政穎在戲裡面犧牲頗大，剃光頭還瘦身8公斤。（大愛提供）

梁詠淇同學的名字竟然和港星一樣，她是個開朗的棉花糖女孩。（台北海大提供）

梁詠淇同學和教授林靜芝一起創作大愛台的動畫，提醒年輕人要拒絕毒品。（台北海大提供）

台北海洋科技大學電競數位遊戲與動畫設計系教授林靜芝與同學梁詠淇，受邀與大愛《阿良的歸白人生》合作動畫製作行銷短片，勸年輕人要反毒。《阿良的歸白人生》男主角李政穎看了動畫，也大讚她「好厲害的同學，真有心」。

《阿良的歸白人生》是敘述男主角高肇良年輕時期，先後吸食安非他命與海洛因等毒品，淪於毒海二十餘年、十餘年牢獄生涯。出獄後，他改過自新參與慈濟志工，成為全國知名「反毒講師」宣講1100場的歸白人生路故事。

梁詠淇讀完高肇良故事後，很有感：「單純無邪的青少年，沉浸在生氣蓬勃的後花園，卻在懵懵懂懂之間，一時受到象徵毒害的黑蛇引誘，握住了原本亮麗的花朵，卻是讓自己憔悴消瘦、萎靡不振的可怕夢靨，他該如何警醒？如何自拔？如何重生呢？提醒大家越美麗的東西，千萬不要越好奇。」

大愛戲劇二部企劃宣傳組組長陳光隆說，會與台北海大合作動畫，就是想與年輕人接軌一起反毒，台北海大的梁詠淇剛好在大愛實習，「在大愛實習的各個大學生很多，但選擇她就是看到她行為表現好，就和大愛常說的，緣分。原本只知道她會動畫，沒想到她做得這樣棒。」

就是這樣的緣分，大愛陳組長與台北海大林靜芝教授共同指導出這支動畫。陳組長還透露，《阿良的歸白人生》電視劇、動畫在網路上反應熱烈，將可望拍成監獄少年版電影，或許梁詠淇也會繼續和高肇良前進監獄演說反毒。

李政穎在美國讀書時，曾看過同學因吸了大麻在課堂上發作，當場被老師趕出教室，這回也上網加入動畫設計對白：「人生好累，我只想休息、想好好休息，有點想逃避，卻讓毒品慢慢靠近，我失去理性，用力一吸，從此以後我再也不是我自己，我生不如死躺在病床上再怎麼後悔也來不及！⋯⋯⋯⋯⋯⋯奉勸各位『珍惜生命、遠離毒品』」。

大愛台長期使用台北海大數遊系與視覺傳達系同學擔任實習生，台北海大國際暨校際合作事務處處長林威克表示，數遊系非常著重數位遊戲與動畫產業整合設計人才培育，「我們不但以遊戲創意、編劇、後製、網頁等多媒體設計為教育，還訓練兼具美術與程式設計人才，滿足業界在此方面之需求」。

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