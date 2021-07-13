7月4日是美國獨立紀念日，美國在台協會今天舉行線上慶祝活動，即將離任的處長酈英傑表示，「真朋友、真進展」就是美台關係最好的註解。他會把台灣的一切牢牢記在心裡，永遠珍惜。副總統賴清德感謝美國政府，總是在台灣的民主面臨威脅時，為我們挺身而出。

AIT今天在國慶日線上活動中首先演唱美國國歌，隨後由賴清德以錄影方式發表賀詞表示，美國一直是我們信賴的好夥伴，也是台灣最重要的盟邦。在這個特別的日子裡，他代表台灣政府與人民，向美國友人致上最衷心的祝賀！

他說，民主、自由與人權不會從天而降。幾十年來，台灣經過漫長而又艱難的旅程，才從過去的威權統治轉型成為今天的民主國家，對於這個得來不易的成果，台灣人民不僅非常珍惜，也願意奉獻一己之力，將這些普世價值持續推展到世界上的每一個角落。

他感謝美國政府，總是在台灣的民主面臨威脅時，為我們挺身而出；除了一再重申對我國堅若磐石的安全承諾，也聯合盟邦表達對台海和平穩定的重視。更要感謝美國即時捐贈250萬劑疫苗，彰顯民主夥伴相互扶持的真摯友誼。「我尤其要感謝酈處長居中協調促成美國對台灣的強勁支持」。

不久前，台美貿易暨投資架構協定(TIFA)有了非常好的開始，他說，因為雙方的共同努力，逐步將台美關係推向新的高峰，真的是名符其實的「真朋友、真進展」。

他也期盼酈英傑未來無論身處何處，都能夠持續關心台灣、支持台灣，「台灣人民也將永遠張開雙臂，歡迎您再度回到這裡」。

酈英傑則表示，7月4日是美國獨立紀念日， 雖然這是一個洋溢愛國熱情的節日，但他說，我們並不是透過展示坦克、軍機和部隊的盛大閱兵來慶祝。相反的，我們慶祝的方式是和家人朋友一起野餐、烤肉、看煙火，還有觀賞高中的樂隊和花車遊行。

他說，現在美國人會享用各種不同的美食來慶祝節日，像是德州墨西哥塔可餅、夏威夷蓋飯、中式炒飯和水餃，這種能夠將多元文化互相融合的能力，包括能夠欣賞不同美食傳統的特質，正是讓美國能夠如此強大的一大原因。

酈英傑表示，這段期間，我們經歷了疫情帶來的恐懼、政治上的不安、社會的動盪；尤其有太多時候我們得用「前所未見」這幾個字，來形容這段辛苦的日子。

但是，他說，我今天再回想杜魯門總統說過的這段話，仍然相信他是對的；而他所說的「百折不撓的決心」，「其實也是我們在台灣身上看到的特質」。

他說，台灣社會有著豐厚的歷史與創新的精神，一方面大膽無畏、但又謹慎穩健，雄心勃勃的同時、卻也展現源源不絕的寬厚與無私。美國與台灣同樣都是民主社會，共享民主價值，「真朋友、真進展」實實在在就是美台關係最好的註解。

這是他最後一次在台灣慶祝美國國慶日。最近幾個星期，酈英傑說，他持續收到許多朋友傳達的感謝與友誼，「這真的讓我深深感動。我想告訴大家，我會把台灣的一切牢牢記在心裡，永遠珍惜」。