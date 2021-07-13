台積電、鴻海採購BNT疫苗將抵台，但地方政府採購卻卡關；盛弘醫藥以合格藥商身分，今年6月初接受南投、雲林、花蓮、台東4縣市首長委託，在政府要求下，盛弘醫藥醫藥事業群執行長陳美孜今下午前往食藥署補件，強調疫苗真的不夠，呼籲中央不要「分顏色」、趕快開放民間重啟疫苗採購的機制，早日達到群體免疫的目標。

陳美孜表示，政府宣布追加莫德納次世代疫苗，但次世代最快明、後年到貨；截至7月12日統計為止，疫苗實際到貨量約917萬劑（政府採購、企業捐贈及外國捐贈三方數據），距離我國達成群體免疫所需3000萬劑疫苗接種目標，還有非常大的缺口，即使台積電、鴻海、慈濟採購專案近期能執行，BNT疫苗將挹注1500萬劑之多，但是仍然有583萬劑的缺口，不夠讓全台民眾都打上第2劑。

由於疫苗到貨期程皆不明朗，而行政院發言人羅秉成亦於昨日表示，可期待年底前會有相當數量的BNT抵台，在總體評估下，「現階段沒有再開啟新專案的必要」；陳美孜表示，這對6月24日已送交申請的盛弘醫藥來說，政策突然轉變，讓人充滿「困惑迷惘」。

因此，赴食藥署補件之際，陳美孜呼籲政府，審慎考量疫情嚴峻，民眾終日隨著疫苗不足而憂心忡忡，盛弘向中央提出許可申請與進口、冷鏈配送等流程後，仍能持續與德國BNT原廠就相關細節進行討論。