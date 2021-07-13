央視新聞報導，今（13）日大陸國家郵政局舉行新聞發布會，介紹了中國上半年快遞業發展態勢。今年上半年，國際及港澳台快遞業務增速近50％，大陸境內每月快遞業務量增速均在20％以上。

大陸國家郵政局發展研究中心業務研究三部副主任王岳含表示，上半年，中國快遞市場規模在2020年338.8億件的較大基數上，始終保持中高位區間運行，各月增速均在20％以上，2年平均增速預計達32.9％，發展趨勢良好。

數據顯示，除2月受春節影響外，其他各月業務量均在80億件以上。第二季開始，月均新增20億件左右，單月業務量逐漸逼近百億大關，不斷創下歷史新高。

從區域結構看，上半年，中國中部業務量、收佔比均提升1個百分點以上，東中西部地區的業務量、收佔比差距進一步縮小。排名前十位的省份中，中、西部地區有望從兩席增長至三席，湖北、江西、河南、山西、寧夏等中西部省（區）業務量增速有望超60％，成為行業增長的亮點。

王岳含表示，隨著脫貧攻堅取得全面勝利，鄉村振興深入推進，農村居民收入水平整體提升，消費潛力進一步釋放，城鄉快遞服務的均等化程度有所提高，寄往農村地區的快遞業務量佔比接近三成。

上半年中國異地及國際快遞業務增速超45％，數據顯示，上半年中國異地快遞業務增長最快，業務量超400億件，增速超50％，在全部快遞業務量中的佔比持續上升，達85％左右。廣東、浙江、江蘇、山東等省快遞業務投遞量位列全國前四，增速均超30％，成為吸引消費的主省區。湖北、河南、江西、四川等中西部省（區）快遞投遞量增速超50％。

王岳含表示，異地快遞的高速增長，說明快遞業在促進商品和要素在大陸國內各行業、各地區間自由流動中發揮積極作用，為加快完善大陸國內統一大市場，形成供需互促、產銷並進的良性循環提供有力支撐。

上半年，大陸國家郵政局大力推動「快遞出海」工程，快遞企業積極拓寬出海通道，加大海外倉庫建設力度，增強航空國際運能，依託當地加盟商快速構建海外網路。

3家快遞企業的自有航空公司全貨機數量增加近10架，西安—東京、成都—達卡、深圳—洛杉磯等近20條國際全貨運航線密集開通。上半年國際及港澳台快遞業務增速近50％。其中第一季度，支撐中國跨境電商進出口額達4000多億元人民幣，比去年同期增長46.5％。

王岳含說，隨著跨境運遞能力的提升，快遞企業為製造業走出國門、跨境貿易深化發展提供有效保障，國際跨境寄遞通道的暢通將為企業積極參與國際供應鏈體系構建，西部陸海新通道建設，服務高質量建設「一帶一路」發揮更重要作用。