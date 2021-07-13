高中免試入學13日放榜，桃連區前3志願序錄取者占98.16％，順利考上心目中第一志願者也達65.48％，其中有28位5A學生選擇就讀社區高中，3年最高可領60萬元，但仍有75人落榜，分析發現落榜生平均只填9個志願，遠低於平均15個志願，推估因此影響分發結果，呼籲把握續招機會。

教育局指出，參加今年度桃連區免試入學及特色招生考試分發入學的學生有1萬5408人，分發結果共1萬5333人順利錄取，總錄取率為99.5％，學生平均選填志願數為15個，其中第1志願序獲錄取者占65.48％，前3志願序獲錄取者則占98.16％。

但仍有75人落榜，除了選填志願太少，還有少數學生未善用職科同一職群連續選填視為同一志願序的計分規則，僅依傳統升學排序方式選填而未順利分發上理想學校，教育局指出，桃連區還有3283個未額滿的名額，扣除進修學校後仍有2231名額可續招，呼籲落榜生可向欲就讀學校詢問。

桃園也推出「亮點躍升計畫」，吸引5A學生就近入學，1年可獲獎學金20萬元，其中永豐高中國中部連偲羽，以5A5＋的佳績決定直升，她國中3年都是全校第一，認為離家近可以有更多時間學習，熟悉環境也不用重新適應，加上永豐高中今年獲選教育部雙語實驗學校，未來師資和資源可期，最重要的是3年有60萬獎金，還有上頂尖大學的捷徑「繁星計畫」，因此志願只填永豐高中1所。

另外東安國中盤晋亨，是東安體育班開班15年來第一個得到5A者，中壢國中體育班鍾芷羚連續3年在全中運射擊項目奪牌，更在會考中獲得5A8＋的成績，創中壢體育班最佳成績，允文允武的表現，都顛覆對體育班的想像。

斥資7億興建的羅浮高中，今年首度招生，是桃園唯一具餐旅群的公立高中，不但在獨招吸引國中部直升，更在免試入學打響名號。另外大園國際高中是全國第2所國際文憑課程認證的公立學校，採全英語教學，首次招收2班、50人，就吸引遠從基北、嘉義，甚至高雄的學子跨區報名，不乏5A生，辦學獲肯定，成功吸引優秀學生就讀。

教育局提醒，今年不另寄發分發錄取結果通知書，錄取的學生只需於7月15日向錄取學校報到，逾期未報到者，視同放棄錄取資格。且為落實防疫，報到作業可採取線上、傳真、郵寄或電話等多元彈性方式，各校報到相關訊息可至各高中職學校網站查詢。

已於免試入學錄取且報到學生，如欲報名參加後續其他招生入學管道，應於7月19日下午2時前，填妥「放棄錄取資格聲明書(簡章第75頁，附表七)」，由學生或家長(或法定代理人)向錄取學校辦妥放棄錄取資格手續，逾期未完成放棄錄取資格者，不得參加後續招生入學管道。如需進行分發結果複查，應於7月14日下午2時前向壽山高中提出申請，另申訴期限為7月19日下午4時前，同樣向壽山高中提出申請。