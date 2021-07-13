台南區110學年度高中職免試入學13日公告錄取結果，繳交報名表的學生總數為1萬528人，有1萬421人錄取，6人獲增額錄取，錄取率為98.89％。市府教育局提醒獲得錄取的學生們，應於15日（星期四）上午依錄取學校所定方式完成報到，逾期視同放棄，如遇颱風致影響報到作業將另行通知報到時間，8月2日前公告續招資訊。

教育局說，此次免試入學各類特殊生部分，原住民學生有81人完成繳表，以一般生名額錄取者27人，以外加名額錄取者54人，全數均獲得錄取；至於身心障礙學生也有130人完成繳表，以一般生名額錄取者58人，以外加名額錄取者71人，1人未錄取，總錄取率為99.2％。

教育局表示，從2020年起以「優勢發展、適性選擇；科科等值、減輕壓力」為核心理念調整比序項目，增加國中教育會考總積點，將各科的三等級四標示（A＋＋、A＋、A、B＋＋、B＋、B、C）換算為總積點，並將寫作測驗一起納入計分後，此次分發作業同分增額僅6人，成效顯著。

其中，同分增額學校及科別，分別為：曾文家商幼兒保育科1位；曾文農工園藝科1位；家齊高中普通科1位、流行服飾科1位；臺南高商國際貿易科1位、資料處理科1位。

此次免試入學錄取名單，除由各招生學校於學校網頁及校門口公告外，免試入學的承辦學校國立曾文農工，也將以手機簡訊傳送錄取結果通知每一位學生。另外，學生也可上網查詢。

教育局還說，此次分發作業完成後，經統計尚有2516名缺額，各招生科實際缺額將於19日後，依已報到學生聲明放棄錄取資格作業完成後覈實統計。有缺額的學校可依據《高級中等學校辦理免試續招審查原則》辦理續招，相關資訊將於8月2日前統一公布於教育部免試入學續招資訊網供查詢。