稱同志團體也是問題遭批歧視 柯文哲：隱晦不談無助防疫

台北市長柯文哲昨提及廣義家戶感染，稱包含同志團體是一個問題等言論惹議，議員痛批有歧視污名意涵，要求柯道歉。對此，柯文哲強調，隱晦不談無助於疫情防疫，自己是平鋪直述當作公衛處理，並沒有汙名與歧視。

柯文哲表示，大概從過去1、2周，通常1個案例不會馬上有反應，但是若超過1週，每天都有這些案例，我們就會去調查，北市疫調須上傳「法定傳染病登錄系統」，因此中央有發現這問題，陳時中部長親自召開跨縣市視訊會議，最後要求台北區管要注意跟處理這些問題。

柯文哲指出，他的態度是這樣，面對問題是解決問題第一步，疫情要控制，資訊就必須公開透明，秉持公開、務實態度，隱晦不談無助於疫情防治。

柯文哲強調，講這些是平鋪直述，當作公衛問題，既沒有汙名化也沒有歧視，只是希望大家注意這問題，現在還要特別找出來，不管篩檢打疫苗都要先處理，「對我來講，這是處理疫情的一個過程而已」。