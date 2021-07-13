林鶴軒在《池塘怪談》克服怕水恐懼跳池塘。（金盞花大影業提供）

《池塘怪談》演員林鶴軒、蔡承儒、張紹琛、石知田。（金盞花大影業提供）

執導過《紅衣小女孩》系列、《目擊者》、《緝魂》等賣座大片的類型片導演程偉豪，首度從大銀幕轉戰小螢幕推出超迷你劇集《池塘怪談》由台北電影獎最佳男配角林鶴軒、金馬獎最佳新演員陳姸霏、石知田、張紹琛與蔡承儒等新銳演員領銜主演，，融合程偉豪擅長的電影拍攝手法，打造出「腦洞大開」的迷人驚喜之作。網友好奇「這次會有鬼嗎？會很恐怖嗎？」程偉豪拍胸脯保證：「沒有沒有，這次沒有鬼，其實最恐怖的，是人心。」

13日釋出導演幕後花絮，只見導演程偉豪枯坐池塘邊，眾人正擔心他江郎才盡，他開心宣布垂釣到一半突然有感而發，釣到了故事靈感，何不來寫一個以「水生生物」作為主角的奇幻寓言？這一次他集結了過去最擅長的驚悚、懸疑類型風格，再放入親情、友情、愛情等青春元素，混和出充滿奇幻怪誕風格的新型喜劇題材，「我想透過這樣情節的設計，描述水生動物『江小魚』在離開池塘之後，怎麼面對陸地上各種人生的磨難以及抉擇。」

曾客串電影《緝魂》的林鶴軒，這次在《池塘怪談》中飾演高中生「小魚」，實際上超怕水的他全劇有多場水裡戲，還需重複演出多角度的鏡位。在最新釋出的導演幕後花絮中，可見程偉豪挑戰水中攝影的畫面，而江小魚水中逃生的這一幕，也是林鶴軒「大鶴」的殺青戲，當他最後一次從泳池深處浮出水面時，忍不住內心恐懼全身顫抖放聲大哭，程偉豪導演也連忙上前抱緊處理，盛讚大鶴「他很敬業，真的非常棒！」大鶴事後也苦笑表示，「整部劇充滿很艱難的苦力活，不但要跳池塘還要撞車，有一場翻滾戲我還撞得兩腿瘀青，錢真的很難賺！」

《池塘怪談》雖是超迷你影集，但程偉豪表示，「這次的拍攝真的包山包海，做了滿多不同的挑戰」，不僅要在陸地上拍攝車禍翻車，一場林鶴軒、石知田、張紹琛與蔡承儒4位演員大打出手跌入池塘裡的戲，拍攝時遇最強寒流來襲，池裡水溫不到10度，對劇組成員來說，都是一次執行力與意志力的大考驗。

《池塘怪談》故事從一場車上均為未成年少年的車禍開始，林鶴軒飾演的「小魚」竟意外重返2004年5月30日車禍發生的那一天，時空少年努力拼湊事件真相，「小魚」回到這個曾經見證他和死黨堅貞友情的怪奇池塘，迎接他的，會是兄弟別後重逢的溫暖懷抱、暗戀的女神「阿妮」陳姸霏的想念，還是更多不能說的秘密？

除了先前公布《池塘怪談》主題曲為樂團「魚丁糸」新歌〈我就奇怪〉，程偉豪也宣布這部超迷你劇集其實和「魚丁糸」有更多深度的合作，眼尖的朋友不難從預告中發現幾位高中生出車禍的日期頗有端倪，劇情亦有更多驚喜等待觀眾挖掘。