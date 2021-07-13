永齡基金會丶台積電採購1000萬劑BNT疫苗完成簽約，駐德代表謝志偉也在臉書發文感謝相關台灣企業、德國經濟部與德國友人，同時他還很想親自感謝一位未曾謀面的國內疾管署「女性公務員」，並砲轟硬扯蔡政府擋疫苗的人可以休矣。此事也在網路上引發網友熱議，許多網友都對謝志偉的言論感到十分傻眼。

謝志偉今(13日)在臉書上表示，有人謝謝台積電，有人謝謝郭台銘，而他則先去謝謝兩位德國朋友，一位是德國經濟部的官員，另一位則是資深國會議員Anita Schäfer女士以及「德台協會」（Deutsch-Taiwanische Gesellschaft）的多位成員。他解釋了感謝這2位的理由後又指出，自己最想親自感謝的是一位，從頭到尾未曾謀面的、在疾管署裡負責和BNT就疫苗採購合約聯繫的女性公務員。

謝志偉也說，謝謝郭董、感恩台積電之餘，仍在硬扯「小英政府自己買不到疫苗，還阻擋民間購買疫苗」的人可以休矣，藥品是不是商品，有時難以區分，但是人品如何界定，並不難，「因是購買，我沒背影可拍，但對上下參與這次疫苗採購的公職人員的努力和用心，我背書」，至於府院上下的將士用命，「明眼人早就看到了。今天的結果，官、民要是有一邊怠惰的話，早就沒戲唱了」。

謝志偉的這番話也在PTT上引發網友討論，許多網友都對此感到十分傻眼，「這咖欠噓」、「別出來講屁話啦！現在就是閉上嘴就好」、「買疫苗事項全權交給政府，結果搞成這樣」、「他可以下來，換這位公務員去當德國代表」。

更有網友痛批謝志偉和民進黨政府收割成果，「收割」、「笑死，收割大王」、「出來收割了」、「收割技術一流」、「民進黨的官員都這麼會收割，臉不紅氣不喘」、「不愧是噁心乞丐政府，只會收割」。

還有一些網友則直言，「看了好噁心」、「民進黨不要再出來丟臉了好嗎，超噁心的嘴臉」、「這咖跟日本那個都超噁心了」、「民進黨這些人有夠噁心」、「為什麼民進黨變的如此噁心」、「除了噁心我想不到別的詞」。