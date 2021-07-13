致伸(4915)今股東會，通過配發3元現金股利；致伸今董事改選結果，新任董事：梁立省、潘永中、潘永太、李吉仁；新任獨立董事：鄭志凱、吳均龐、王加琪、沈英銓、杜家濱。致伸今年新增2名獨董席次，公司強調是考量公司治理和國際接軌，致伸已經有4年入列為公司治理評鑑排名的前5%。

致伸今年拚獲利創歷史新高，年增雙位數，全年EPS可望突破4.8元；今年首季致伸EPS為1.13元已經創歷史同期新高，首季的毛利率12%。

致伸表示，109年是疫情主導的一年，COVID-19蔓延全球，使所有社會、政治、經濟和金融市場都蒙受了巨大的衝擊。這個突如其來的疫情，改變人們的生活方式與習慣，企業對內開始引入新的工作模式，對外積極加速新商業領域的開展。然而環顧台灣產業，面對美中貿易戰持續僵持與分化，疫情導致的經濟挑戰，企業的韌性與風險分能力，逐漸成了下一階段因應危機需具有的能力。

致伸於110年疫情爆後，採取一系列的積極應對動，穩固員工、供應鏈、現金流等各層面，於極短時間內使產能回復到疫情生前的水準，同時泰國廠正式開始出貨，使得集團各項產品的生產與供貨穩定無虞，在全球經濟普遍呈現大幅衰退下，致伸科技展現了極大的韌性，使營運與獲利衝擊影響顯著降低。

在業務經營上，受惠於宅經濟市場效應，致伸科技旗電腦週邊事業群的客製化電競產品、居家之電腦週邊設備產品出貨與營收呈現大幅增長，成為穩定集團109年獲利支撐。

致伸泰國自建廠房做好防疫措施，預計今年第4季完工、設備進駐，今年泰國廠將占總產能10-15%。今年H1，致伸營收為336.07億元，年增12.87%。