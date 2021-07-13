美股隔夜持續創新高，以及人行上周五釋放存款準備金的消息，推進港股延續昨日上漲的勢頭。

周二香港恆生指數收漲448.17點或1.63%，為27963.41點。國企股(H股)漲167.59點或1.69%，為10113.32點。

恆生科技指數續漲，收漲1.94%。美團、京東、百度漲逾3%。

騰訊一反昨日跌勢，收漲3.9%，報555.5港元。中國監管單位無條件放行騰訊收購搜狗股權的合併交易，讓騰訊能完成搜狗的私有化計畫。

阿里巴巴大漲4.0%，報205.2港元。外電報導，阿里正夥同部分國企，考慮競購紫光集團旗下紫光股份部分股權。目前債務累累的紫光集團傳出正尋求出售紫光股份46.45%股份，估涉資高達77億美元。如果阿里順利完成交易，將是該公司遭內地反壟斷審查以來的首筆大型交易。

汽車股集體上漲。正通汽車漲27%，報1.29港元；美東汽車漲8.3%。

匯豐控股漲2.7%；渣打集團漲2.5%。英國央行宣布，取消銀行派息限制。