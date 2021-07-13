藥品追蹤溯源已是全球必行趨勢，客製化製藥包裝設備廠皇將(4744)7月15日將舉辦Track and Trace Serialization System線上研討會，除了介紹完整的軟硬體系統解決方案，結合製藥生產線，也將和與會者共同探討Track and Trace 技術，助藥廠客戶超前部署符合法規確保藥品品質與安全。

仿冒技術的提升，使劣質品層出不窮，尤其在食品藥物上，偽藥的出現不僅傷害服用者健康，也嚴重損害藥商的品牌形象和獲利。美國、歐盟等紛紛推出追蹤與追查法，台灣食藥署依據藥事法規定，在2017年正式公告製劑、疫苗和肉毒桿菌三類藥品，應建立藥品追溯追蹤系統，對於品質有疑慮藥品可及時確認，並迅速有效完成藥品回收，讓民眾用藥多一層保障。

皇將專注在提供客製化整合方案滿足藥廠客戶的需求，因應全球製藥法規變化為客戶提供法規相關的完整軟硬體系統解決方案，確保客戶通過FDA驗證並順利進行藥品生產與出口。CVC Track and Trace Serialization System 序列化溯源追蹤系統，涵蓋盒裝線、瓶裝線的軟硬體系統解決方案，能讓客戶精確的全程監管藥品的原物料、倉儲、物流、銷售等流向，為企業提供確實數據，洞悉市場動向與有效管理供應鏈，並讓醫療業者可以追?驗證藥品，消費者可以查詢藥品來源是否正當。遇到異常藥品需回收時，零售商可快速準確回收。

皇將說，希望藉由此次線上研討會活動與國內藥廠客戶有更多互動，協助客戶導入的序列化溯源追蹤系統與國際製藥法規同步接軌。