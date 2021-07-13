金管會公布國銀對中小企業放款最新狀況，截至2021年5月底，國銀對中小企業放款餘額達8.11億元，月增達1138.44億元、新增幅度創同期新高。合計前5月對中小企業新增放款達3058億元，已提前超越全年新增3000億元目標。
金管會統計，截至5月底，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額67.18％、月減0.21個百分比，占民營企業放款餘額69.06％、月減0.24個百分點。中小企業平均逾放比0.33％，月減0.01個百分點。
銀行局主秘童政彰表示，今年前5月對中小企業新增放款較多的前5大國銀，依序為華銀增加383億元、合庫增加285億元、國泰世華銀增加239億元、永豐銀增加218.35億元、臺企銀增加218.12億元。
金管會在每年春季舉辦的國銀總經理業務聯繫會議中，訂定對中小企業全年新增放款目標。2017～2020年分別新增3670億元、3355億元、4599億元、9144億元，分別超標52.92％、24.28％、70.34％、204.83％，去年新增金額及超標率均創歷年新高。
去年及今年國銀對中小企業新增放款目標均為3000億元，由於政府因應疫情衝擊祭出多項紓困措施、要求國銀力挺企業，使國銀去年對中小企業新增放款在上半年便提前達陣，今年更進一步在前5月便突破全年目標，創下歷年最快達成紀錄。
童政彰指出，國銀對中小企業放款除了紓困貸款外，尚包括小微企業及青年創業貸款、央行轉融通貸款，以及景氣活絡帶動出口轉強的企業資金需求增加等共4因素，因此今年新增放款增加，不完全僅是紓困貸款需求所帶動。
對於今年國銀對中小企業新增放款目標是否增加，童政彰表示，目標金額的制訂需考量一致性及穩定性。未來將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。
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