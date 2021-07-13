美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周一表示，拜登總統尚未取得民主黨同僚足夠的支持，無法為年長者和殘障者的居家看護取得4,000億美元支出，而這是美國經濟迫切之所需。

雷蒙多自己也在為高齡90歲的母親支付全天候的看護費用，她表示，如果不提高聯邦援助，美國的人口老化將如同「砸下一噸磚頭」（like a ton of bricks）一樣，重創這個國家，她並警告，目前的情況是「撐不住的」。

她在接受媒體訪問時表示，如果不採取行動，美國經濟將受到打擊，因為這讓女性難以重返就業或繼續工作。在新冠疫情期間，數百萬女性失去工作，而她們通常擔負起照顧父母和未上學兒童的責任。

拜登官員和許多人口老化專家表示，隨著戰後嬰兒潮世代成為老年人，看護者嚴重短缺的問題正在逼近。

根據美國最新的人口普查結果，目前美國3.28億人口中，65歲以上的人約占16.5%，即5400萬人。到2030年，這個數字將增加至7400萬人。而通常最需要照顧的85歲以上人口增長速度更快。

今年3月，拜登提出未來十年內將針對低收入戶的聯邦醫療補助計畫Medicaid支出提高4000億美元，以資助年長者和殘障者的居家看護費用，並提高照護人員的薪資。