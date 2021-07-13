大陸宮廷劇盛行，近年的話題大作，莫過《如懿傳》與《延禧攻略》，兩劇也因講述同一段歷史而被拿來評比，起初《延禧攻略》靠著高質感與新穎編劇獲得相當高的收視率與評價，讓《如懿傳》一上檔就背負強大壓力，一開始還被負評刷版，但之後卻獲得滿滿好評，甚至超越了《延禧攻略》，除了劇本漸入佳境展現張力外，主演們的演技也幫了大忙，其中飾演「乾隆」的霍建華，更靠三個關鍵點，讓他的評價更勝《延禧》的「乾隆」聶遠。

同樣飾演乾隆，《如懿傳》的霍建華與《延禧攻略》的聶遠，經常被拿來比較，就史實來說，乾隆自幼並非受到寵愛的皇子，最後還是靠著踩踏兄弟們上位，並以強大能力與心理素質打下一片江山，在《延禧》中的乾隆，是較為幽默逗趣的皇上，會做出踢太監屁股出氣這種事情，還被女主角耍得團團轉，跟現實中的乾隆個性相差較遠，反觀霍建華飾演的乾隆皇，平時嚴肅、有威嚴，生性較為冷酷，在感情上，也不會專寵一人，保持了理性與內斂，因此《如懿傳》中的乾隆，較為貼近史實。

再者，聶遠的外型相當具有男子氣概，過去也多飾演較為硬漢的角色，但霍建華是偶像劇男主角出身，外型就是標準的美男子，即便演出時的真實年齡已快40歲，但保養得極好，跟他全盛時期幾乎沒甚麼差別，因此就視覺與想像來說，霍建華被封為「最帥皇帝」不是沒道理。

至於演技方面，兩人都端出了真功夫，只差在兩劇不同的劇情與人物設定，展現的氣氛與情感有所差異，好不好看端賴觀眾主觀意識，但在《如懿傳》中，與霍建華演對手戲的是周迅，很多人說他接不住影后的戲，但實際上霍建華也沒有被輾壓，畢竟周迅以演技強大聞名，如果換做同樣顏值的年輕花美男來演，恐怕差距更大，因此坊間多認為，霍建華算是演活了乾隆，很多網友更說，看《如懿傳》最驚喜的就是霍建華，從沒發現他演技如此之好，「以前都光注意顏值了」。