日本政府再次宣布將提供台灣第三批AZ疫苗，蔡英文總統今天表示，加上前兩批，總計將超過330萬劑。對於日本接連展現出台日友好並互相扶持的心意，她要再次表達最深的感謝。「謝謝日本提供疫苗，我們也持續擴大接種對象中，請大家一起踴躍登記！」

蔡英文在臉書表示，今天早上，日本政府再次宣布，將提供台灣第三批AZ疫苗，加上前兩批，總計將超過330萬劑。

她說，隨著台灣取得的疫苗增加，我們也持續擴大接種對象，加速大規模的有序施打。從今天起，18歲以上的民眾，也可以進行疫苗接種意願登記。請大家踴躍登記，並在收到通知後完成預約。提升接種率，就是在提升台灣集體的防護力。

因為登記踴躍，今天早上疫苗施打意願登記與預約接種系統 一度當機，但下午已恢復穩定。她也要提醒大家：意願登記的序號跟施打順序無關。這一輪的登記時間，到7月15日下午5點為止，三天內都可以登記。「早登記，晚登記，通通都是有登記，只要完成後，就可以等待簡訊通知，再去預約」。

她說，越多人接種疫苗，越能減輕醫療體系的壓力。請大家在感謝和支持醫護人員的同時，「別忘了要登記喔！」