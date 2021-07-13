受到多國監管機構打擊之下，加密貨幣市場經歷慘淡的幾個月，指標龍頭比特幣價格大洗三溫暖，最新統計數據顯示，加密貨幣6月交易量較5月暴跌約40%，專家指出，受到大陸監管重擊，對加密貨幣市場造成恐慌，引發一連串的拋售潮。

《CNBC》報導，數據追蹤機構CryptoCompare數據顯示，根據Coinbase、Kraken、幣安等多家加密貨幣交易平台，加密貨幣交易量於6月雪崩式下滑，大幅下降了約40%的交易量；6月22日單日交易量最高為1382億美元，較5月的高點下降42.3%。

根據路透先前報導，指出大陸為加密貨幣市場重摔的一個主要催化劑，相較過往加密貨幣所面臨的眾多問題，其大動作的管控措施對加密貨幣所造成影響最為劇烈；值得一提的是，儘管受利空不斷，市場上許多投資人和分析師，對加密貨幣長期後市仍看漲。

對於6月加密貨幣交易量暴降，Pervalle Global投資長Teddy Vallee將原因歸咎於大陸監管的打擊上，指出在大陸的大動作管控挖礦活動之下，導致加密貨幣市場恐慌上升，引發一連串拋售潮，讓許多幣圈投資人見狀紛紛縮手。

加密貨幣情緒分析機構Trade the Chain分析師Nick Mancini指出，5月一連串利空消息撲向比特幣，導致比特幣不僅價格腰斬，連同交易量也下滑至高點的一半；此外，夏季同樣也是股票交易的淡季，因此加密貨幣在這波大跌後，可能還會面臨一段陣痛期。

然而，儘管加密貨幣6月交易量下滑近40%，數據追蹤機構Kaiko研究員Clara Medalie指出，相較去年同期仍高的許多，她認為這樣比較有失公允，5月的交易量創下歷史新高紀錄，雖說6月交易量大幅下降，但整體來看，在歷史紀錄依然榜上有名。

然而，儘管加密貨幣6月交易量下滑近40%，數據追蹤機構Kaiko研究員Clara Medalie指出，相較去年同期仍高的許多，她認為這樣比較有失公允，5月的交易量創下歷史新高紀錄，雖說6月交易量大幅下降，但整體來看，在歷史紀錄依然榜上有名。