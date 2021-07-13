中國人民銀行貨幣政策司司長孫國峰13日表示，下半年貨幣政策，人行將堅持穩字當頭，以我為主，主要根據國內經濟形勢和物價走勢，把握好政策力度和節奏，兼顧內外均衡，更好支援實體經濟，為經濟高品質發展營造適宜的貨幣金融環境。

新浪財經報導，孫國峰13日在國新辦記者會做上述表示。他稱，在總量上，人行保持貨幣供應量和社會融資規模同名義經濟增速基本匹配；結構上，支援中小企業綠色發展、科技創新；價格上，鞏固貸款實際利率下降成果，促進社會綜合融資成本穩中有降。

關於人行剛宣布15日起全面降準，孫國峰稱，此次降準是貨幣政策回歸常態後的常規流動性操作，穩健貨幣政策取向沒有發生改變。

對於物價走勢，孫國峰稱，近一段時間，中國的生產者物價指數（PPI）上漲幅度較快，這既有上年同期疫情衝擊導致PPI負增長形成的低基數因素，也有國際大宗商品價格上漲輸入性影響。對於年內PPI階段性上行，應當客觀看待。

他稱，總體看，中國的PPI走高是階段性的，2021年第二、三季可能維持相對高位，隨著基數效應逐步消退和全球供給恢復帶來的輸入性影響減弱，PPI有望在今年第四季和2022年趨於回落。