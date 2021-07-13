有網友分享，一名中年男子在健身房用下半身瘋狂撞擊羅馬椅，好奇發問：「這是練？」。（截自臉書社團《●【爆廢公社二館】●》）

今（13日）天是微解封首日，健身房也開放，不過卻有網友分享，一名中年男子在健身房，瘋狂抖動腰部，下半身「正面撞擊」健身器材羅馬椅，讓他忍不住發問：「這是練？？？」，眾多網友看完笑翻，直呼：「嫂子的幸福不能等！」。

一名網友在臉書私密社團《●【爆廢公社二館】●》分享一段短短9秒影片，並發問：「這是練？？？」。影片場景看似是在飯店或社區健身房內，一名戴著口罩的中年男子，在一個「羅馬椅」健身器材上運動，只不過他的動作相當詭異，只見他不停抖動腰部，下半身對著器材不停正面「撞擊」。

「羅馬椅」是一種主要用於鍛鍊下背，也可針對臀肌、大腿後肌或腹肌進行鍛鍊的器材，影片中大叔使用的方式並非正確羅馬椅使用的動作，堪稱個人獨創。

眾多網友看完笑回：「嫂子的幸福不能等!!!」、「微核心」、「阿伯出事了。哈很久了」、「轉速不行……」、「怎麼沒人關心他是不是觸電了」、「哈 我還以為是假母豬台勒 原來是運動器材」、「器材懷孕了」。