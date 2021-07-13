福建泉州台商投資區今天（13日）發布《關於進一步推進新冠病毒疫苗接種工作的通告》，為加快推進新冠病毒疫苗接種，盡快建立免疫屏障，未接種新冠疫苗者，將影響出行。

通告全文如下：

當前全球新冠疫情防控形勢仍然嚴峻，國內部分地區疫情反彈現象時有發生。為切實做好新冠肺炎疫情常態化防控，加快推進新冠病毒疫苗接種，盡快建立免疫屏障，現將有關事項通告如下：

一、凡在我區工作、生活、學習，年滿18週歲及以上（戶籍不限）且無新冠病毒疫苗接種禁忌症（詳見附件）的人員均須接種新冠病毒疫苗。7月20日前，請尚未接種人員持本人身份證盡快到我區疫苗接種點完成第一針接種，8月10日前完成第二針接種。新冠病毒疫苗禁忌接種證明由各接種點接種門診出具。

二、7月21日起，年滿18週歲及以上人員進入全區機關企事業單位、各類辦事大廳、醫療機構（患者除外）、車站、景區景點、養老院、敬老院、托兒所、學校（含幼兒園、校外培訓機構等）、賓館、酒店、民宿、商場超市、銀行、農貿市場、文化娛樂場所（包括但不限於文化館、圖書館、電影院、健身房、酒吧、網咖）等重點公共場所和人員密集場所，須主動出示新冠病毒疫苗接種記錄（八閩健康碼中含疫苗接種標識）。以上場所業主（經營管理者）要對未接種人員信息進行信息登記，動員及時接種。

三、7月21日前，全區黨政機關、企事業單位幹部職工和廣大黨員除新冠病毒疫苗接種禁忌症患者外必須完成接種。各類工貿企業、公共服務行業單位業主（經營管理者）須承擔從業人員「應接盡接」主體責任，未「應接盡接」的由行業主管部門納入疫情防控重點監管，「應接未接」人員不允許上崗。假期返鄉未接種的在校大學生和即將就讀大學年滿18週歲的高中畢業學生要盡快到就近的疫苗接種點進行接種。

四、8月1日起，「應接未接」人員原則上不得進入全區機關企事業單位、各類辦事大廳、醫療機構（患者除外）、車站、景區景點、養老院、敬老院、托兒所、學校（含幼兒園、校外培訓機構等）、賓館、酒店、民宿、商場超市、銀行、農貿市場、文化娛樂場所（包括但不限於文化館、圖書館、電影院、健身房、酒吧、網吧）等重點公共場所和人員密集場所。

五、境外入（返）鄉人員及其居家健康監測和日常健康監測期間的共同生活居住人員納入「應接盡接」對象，若無新冠病毒疫苗接種禁忌症均須接種新冠病毒疫苗，否則居家條件審核原則上不予通過。農村集市攤主未接種新冠病毒疫苗不允許出攤。

六、各重點場所業主（經營管理者）要繼續落實好常態化疫情防控措施，持續做好查驗八閩健康碼（疫苗接種記錄）、測體溫、戴口罩、「一米線」等工作。各行業主管部門將對所管轄的重點場所常態化疫情防控措施及疫苗接種工作落實情況進行不定期監督檢查，對防控措施和疫苗接種落實不到位造成不良影響的，將給予嚴肅追責。

泉州台商投資區防控新型冠狀病毒感染的肺炎疫情應急指揮部辦公室

2021年7月13日