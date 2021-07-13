乳房外科權威醫師魏銓延在台東馬偕醫院服務8年多，近日回高雄執業。（柯宗緯翻攝）

乳房外科權威醫師魏銓延在台東馬偕醫院服務8年多，日前宣布要返回高雄執業，台東鄉親相當不捨。他受到高雄博田國際醫院國際乳房醫學中心之邀聘，回到家鄉高雄開診，但他仍心繫台東病患，當成親人般照料，開設官方一對一帳號，讓病友線上詢問。

「車開出草埔隧道後，從後照鏡看著台東漸漸縮小到不見，心情更是無限的感傷」，這是魏銓延在臉書上寫下的一段話，他雖然離開待了8年多的台東，但仍心繫台東舊患友，把台東的病患當作自己家人好友般地用心關懷。

他在台東服務的這些年，除了替患者看診，更以專業的角度貼心關懷患者，與其說是醫病關係，倒不如說他對患者的關懷更像是家人朋友般親切，也因此許多台東的舊患友對於魏銓延即將回到高雄，有更多的不捨。

帶著對女性醫療的專業，魏銓延回到高雄，與博田國際醫院攜手打造溫馨的女性獨立專區，將診間換上淡粉典雅的顏色，希望舒緩病患看診時的緊張情緒，也特別將二樓明亮開闊的獨立空間作為女性候診區，並將整個環境動線以女性需求為出發，讓前來看診的女性，可以擁有舒適安全且隱私的一站式醫療服務。

目前魏醫師已設立線上關懷服務，提供舊病友一對一的線上諮詢，更特別與博田國際醫院商議，針對台東患者提供視訊診療、開立處方箋等服務，期望透過博田國際乳房醫學中心團隊，能為各地有醫療需求的女性患者帶來更多醫療福音。