桃園王姓兄弟因為愛上同一名女子爭風吃醋，兩人7日相約中壢區中正路上某炸雞店談判，弟弟竟找人持空氣槍與棍棒砸店，還打傷無辜員工。警方到場時一群人一哄而散，經調閱監視器循線逮捕4人，全案依傷害、毀損與聚眾鬥毆送辦。

業者說，當晚一群惡煞闖進店內亂砸隨即逃逸，不到1分鐘又來2輛轎車，總計有9名惡煞，持刀械棍棒又砸又踹，把店面全砸爛，過程中還有人持拿類似生存遊戲空氣槍朝人開槍，犯案後快閃逃逸。

砸店事件起因於18歲的王姓男子與親哥哥對同名女子有好感，雙方約在炸雞店談判，結果一言不合，弟弟竟揪眾持棍棒把店面砸爛，炸雞店女員工躲在一旁也遭波及受傷，王姓哥哥則及時逃離現場。

中壢警分局循線拘捕王姓弟弟等4人到案，但仍有8人逍遙法外，王姓弟弟坦承因一言不合犯案，警詢後依妨害秩序、傷害與毀損等罪嫌移送桃檢偵辦，警方已鎖定特定對象，持續擴大追緝中。