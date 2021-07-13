近日國民黨的「Taiwan Outing」系列影片跨足到防疫第一名的紐西蘭，值得台灣借鏡。（摘自國民黨國際部Youtube）

國民黨今天表示，雖然新冠疫情未定，許多面對面的活動都暫停或取消了，但因為堅持要讓國際聽到台灣還有不同的聲音，所以國民黨國際事務活動的頻率愈來愈高，讓國民黨的政黨外交展現更加靈活與彈性的風貌，近日國民黨的「Taiwan Outing」系列影片跨足到防疫第一名的紐西蘭，值得台灣借鏡。

國民黨舉例，友邦海地總統日前不幸遇刺身亡，國民黨主席江啟臣第一時間透過推特關心，也透過信函向海地政府與人民表達哀悼與慰問之意；美國在台協會台北辦事處處長酈英傑、德國在台協會處長王子陶、俄莫斯科台北經濟文化協調委員會駐台代表處代表白樂賢等人即將任滿離職，因為疫情所限，江啟臣均透過電話或親筆信函致意，除對他們於任內深化與中華民國關係所做的努力，表達肯定與感謝之外，也期待兩國間及雙方人民間的實質關係，能在既有基礎上持續邁進。

國民黨強調，在身為國際關係學者的江啟臣帶領下，國民黨繼4月參與國際民主聯盟（IDU）線上論壇、擔任專題演講人後，6月初，江啟臣在黨務主管的陪同下，透過視訊會議，與多位我國留美政治學者就美國拜登政府的對外政策、兩岸互動等問題交換意見。本月上旬，江啟臣亦在海外部協助下，與美南支部的僑胞黨員視訊座談，氣氛熱烈。

國民黨表示，6月中旬，江啟臣在國政基金會安排下，與美、日的學者與前官員舉行線上座談，針對當前印太區域情勢與重要議題進行交流。

另基於防疫考量，原本由國際部定期舉辦的實體國際民主沙龍活動暫停，改自7月份開始，密集規劃一系列的線上論壇、演講與工作坊，主題涵蓋日本的東協政策與台灣、東南亞情勢發展與台灣、南亞議題、拜登政府對外政策及台美關係前瞻等，參加者除國際部與國政基金會人員之外，也分別邀請到國內外相關的學者專家或政黨人士。

江啟臣指出，「國民黨重新啟程、再創中興的根本是人，有了人才可能有好的想法和作法，而且國民黨應該積極讓國際知道我們在做什麼、為什麼對外國有利，缺少資源與疫情絕對打不倒國民黨在國際事務重整旗鼓的決心」。