根據中信房屋調查，疫情導致近五成的人收入短少，其中又以收入短少一成比例最高，受影響的還款支出以信用貸款16%、房屋貸款10%為最多，43%的民眾正背負貸款且感到壓力。房仲業者指出，因為這波疫情造成的無薪假、收入短少，讓房貸族償貸壓力提高。

中信房屋針對民眾在疫情期間收入變化及影響的調查顯示，有49.6%民眾收入減少、3.6%收入增加，另有46.8%收入不受影響。疫情期間收入短少的人中，有31%短少一成、22%短少二成、20%短少三成，也有高達15%短少五成。

中信房屋研展室副理張漢超表示，部分企業商家疫情期間營收慘澹，有些勞工甚至面臨無薪假或失業，造成薪資收入短缺，直接影響消費性支出與消費性貸款，消費性貸款又以信用貸款及房屋貸款為主，當收入受到衝擊時，可能直接會影響到個人的還款能力。

以千萬房貸為例，若採年利率1.31%並以20年貸款期間、無寬限期試算，平均每月至少要還款4.7萬元，對一般人而言，負擔已是相當沉重，如不幸生活又陷入困境，可能面臨房貸不出的窘境。若民眾繳付貸款發生困難，應主動與承貸機構進行協商溝通，通常金融機構可提供展延寬限期、延長還款年限，或以原屋增貸的方式來減輕資金壓力。