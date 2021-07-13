李姓男子犯罪被判刑確定，檢察官訂下到案執行日期後，李男臨時聲明異議，稱自己疑似與「案1183」確診者接觸，且嚴重發燒，若到案執行恐成防疫破口，但因他無法證明自己確診或被匡列的證據，台北地院裁定駁回，可抗告。

李男犯強制、詐欺、恐嚇罪，分別遭判刑10月、5月、3月，應執行9月徒刑，檢察官原本要他今年4月27日上午9點半到案執行，但他自稱曾前往桃園機場附近景點，同月24日至26日晚上發燒，經診所診斷建議在家休息，若之後又連續發燒嚴重，需轉診大型醫院檢驗是否確診，故請求暫緩執行。

台北地檢署駁回後，李男再向北院聲明異議，稱他5月8日至11日又再次發燒，且疑似接觸到案1183確診者，同月11日通報1922後，再於地方大型醫院作正式篩檢。現今防疫層級已拉高，他住在桃園，若前往台北執行，勢必經過許多地方，恐成防疫破口。

法官調查發現，李男請假狀檢附的診斷證明書，只記載「不明原因發燒」、「建議宜在家休養3天」，並無與新冠肺炎相關的醫囑，李男迄今仍提不出因接觸個案遭匡列、篩檢結果等證據，檢察官追查也確定李男無特定地區旅遊史或接觸史，因此駁回李男的異議。