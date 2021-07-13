疫情疑慮未歇仍不阻擾投資人進場備貨的腳步，由CBRE世邦魏理仕獨家代理，位於台北市汀州路三段「福音大樓」房地標售案（土地面積為796.75坪，建物面積為3376坪）於今日上午正式開標，由買方國美建設、濟盟建設共同投標人以新台幣約39.29億元的漂亮價格得標，換算每坪土地價格約為新台幣約493.1萬元（溢價率約為52%）。

負責此標售案的CBRE世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，在5月份公開之時便接獲各方投資人熱烈詢問，其中壽險公司及建商尤其積極，截止日前領標投資人總計36組的熱況為本公司辦理公開標售的歷史新高；由於此案屬市場罕見的極品物件，加上台北市中心土地稀缺以及著眼未來重新開發價值，今日開標喜獲9組標單，數十億元級標案能有此熱況可謂久違精采；從最終結果來看，雖疫情疑慮未歇，投資人對市場信心並未受阻，進場備貨腳步反而更顯積極明快。

「福音大樓」房地案位處台北市正核心區域，本次標售標的除包含台北市罕見的796.75坪大面積土地外，尚包含地上建物福音大樓總面積約3376坪，該基地使用分區為第三種住宅區，為開發商及大型財團爭相搶進之稀有土地。近年台北市土地稀缺，且自2009年10月20日起，500坪以上的國有非公用土地，不再辦理標售，自此市場上鮮有500坪以上土地釋出。國產署於今年3月標售兩筆台大旁住宅地，皆吸引多組建商搶標，分別由新潤建設以24.22億元、綺華建設以13.6億元得標，推估未來房價更有機會挑戰每坪130萬之行情。

展望後市，根據CBRE世邦魏理仕觀察統計今年第二季總成交金額（商用不動產及土地）逾新台幣918億元，創歷史同期第三高紀錄，顯示台灣不動產投資市場交易維持熱絡，即使在疫情升溫後，大多數交易案仍如期進行，許多法人投資人對於不動產投資的態度仍維持積極。