主力產品終端需求暢旺，宏捷科(8086)下半年業績看好，宏捷科表示，目前各產品線處於供不應求，公司正加速開出產能，以因應客戶需求，下半年會比上半年好，今天股東會決議每股配息2.8元。

宏捷科今天舉行股東會，雖然全球新冠肺炎疫情(COVID-19)致使2020年智慧型手機銷售呈現衰退，且手機零組件供應鏈庫存備貨相當保守，去年上半年又面臨IDM大客戶消化內部產能影響下訂單數量減少，但宏捷科因客戶分散且新產品量產效益顯現，其中WiFi產品出貨比例達50%，加上居家辦公、遠距教學及宅經濟逐漸成為常態，推升宏捷科2020年營收逆勢成長，全年合併營收35.43億元，年成長60.61%，營業毛利為10.75億元，年成長60.69%，合併毛利率為30.36%，稅後盈餘為6.22億元，年成長73.26%，每股盈餘為3.75元。

宏捷科表示，WiFi產品需求逐年增加，2020年WiFi 6通訊規格產品開始量產出貨，預計WiFi 6E晶片將於2021年驗證完成後亦可量產銷售，而大陸設計公司(Design House)客戶4G產品較去年大幅成長，設計公司(Design House)客戶無內部產能，對公司砷化鎵晶片代工產能需求持續成長，由於公司製程技術持續提升，產品良率佳且價格具競爭力，自109年起完全擺脫受單一大客戶IDM(整合元件廠)之影響；再者，2020年5G智慧型手機出貨量已超過2億支，滲透率約17%，一般市調機構預估，2021年5G智慧型手機出貨量可達5.2億支，滲透率約38%；依據國際射頻模組大廠Skyworks預估，5G應用支援頻段數量約51個，若加計2G/3G/4G有41個頻段，全球2G/3G/4G/5G合計支援頻段數量達91個，PA需求量必隨著5G支援頻段數量增加而巨幅提高，根據市調研究機構Yole預估，2017年至2023年PA需求市值複合成長率(CAGR)約7%，兩大產品成為推升公司營運成長重要動能。

儘管近期大陸5G手機銷售不佳，且印度新冠肺炎疫情大爆發也影響中低階手機產銷，但宏捷科營運未受影響，主力產品Wifi 6、4G PA和5G PA訂單依舊滿到爆，6月合併營收攀升至3.96億元，月增4.76%、年增39.41%，創下104年9月以來新高，累計第2季合併營收為11.48億元，季增7.8%，累計前6月合併營收為22.15億元，年成長33.95%。

為因應客戶需求，宏捷科加速開出新產能，二廠第一期設備裝機順利，製程持續驗證中，預計第3季底設備月產能可達17000片，公司亦加緊下一階段擴充產能計畫，預計今年底月產能可達2萬片。

宏捷科今天股東會也補選一席獨立董事，新任獨立董事為國立高雄科技大學教授蔡坤穆。