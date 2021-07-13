各行各業今日邁向微解封，但表演場館仍尚未開放，文化部日前攜手兩廳院推出「藝FUN線上劇場」，提供過去節目演出影片供大眾欣賞，文化部長李永得今日透露，文化部未來將和KKBOX、兩廳院討論共建線上演出平台，預估7月至9月前徵選20個團隊來線上售票演出。

李永得表示，此一線上表演平台可讓所有團隊，不管是音樂、戲劇類型表演，都可以線上演出，這也勢必是未來趨勢，目前還在討論中，預計將於這一、兩天定案。初步規劃將從7月底到8月底展開這項實驗性計畫，將補助、徵選20個團隊作線上售票演出，執行2個月以來的成果，會作為長期發展推動的參考。

各民間藝文團體近來也陸續自發性推出直播、線上映演，讓觀眾持續關注藝文活動。綠委張廖萬堅、黃國書、吳思瑤今日共同辦理「表演藝術如何微解封、文化部如何協助表演藝術渡過疫情」線上座談會，除邀請文化部，也邀請如表演藝術連盟、九天劇團等10藝文團體、組織，反映疫情爆發以來的難關。

大開劇團團長鄭芮蕎表示，推動線上演出其實對中小型團隊很困難，演出活動因疫情取消時，便有些場館長官認為以單機錄影的演出畫面，就可替代為線上演出播映，不用延期。但實際上會碰到得拍攝、錄製、學習操作線上活動等技術面問題，都要花很多時間，若要推動，需考量完善周邊配套措施。

李永得表示，完全理解中小型團隊及大型團隊資源間的落差，線上售票演出必須要有技術純熟的平台，以目前要推行的線上演出平台所涵蓋的技術面而言，預計都可由KKBOX、兩廳院提出協助，文化部則會給予補助。關於個人直播演出方面，文化部也有提供不同補助可供申請，例如沒有售票的直播所衍生費用，文化部一案最高可補助至60萬。