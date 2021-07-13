疫情指揮中心日前推出「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」，並於今(13日)起開放18歲以上（民國92年以前出生）的人上網登記。但藝人「焦糖哥哥」陳嘉行今天卻表示，自己已預約AZ疫苗，卻強調「我更想打國產高端疫苗」。言行引起外界關注。對此，國民黨青年部主任陳冠安痛批焦糖，「雙標嘴砲真的很不可取」。

國民黨青年部主任陳冠安。（中時資料照）

「焦糖」陳嘉行今於臉書發文指出，「媽媽昨天打莫德納疫苗，自己也已預約打AZ，但第一劑有就先打了，比較安全，國產可以當第2劑，保護自己也保護別人」。並在文末標記2標籤：「連戰打AZ疫苗」、「你的身家有比他多嗎」，言行惹議還大肆嘲諷。

此話一出，在網路上掀起討論，有網友留言開嗆，「用嘴巴支持國產疫苗，這味道很焦糖」、「不能預約國產你不會不要預約？」。

焦糖哥哥 陳嘉行臉書。

陳冠安13日也在臉書表示，「高端目前沒看到要在台灣做三期實驗，但聯亞有可能」。為了為人民健康把關，所有疫苗必須做完三期期中才能施打，藍營青年敢把手臂留給國產疫苗，當三期試驗者，那不是民進黨支持者的民進黨黨員焦糖哥哥敢不敢跟？」。

陳冠安強調，「我不反對你去打AZ啦，但別洗自己挺國產疫苗，是打不到才要去打國際疫苗，雙標嘴砲真的很不可取」。