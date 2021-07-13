台中45歲傅姓輕熟女，日前洗澡時發現自己左側乳房有硬塊，她嚇得趕忙就醫檢查，診斷為早期賀爾蒙陽性侵襲性乳癌，腫瘤約有0.6公分大，考量傅女還年輕及美觀等因素，醫療團隊安排乳房保留手術合併一次性手術中放射治療，不但副作用小、治療時間較短，也讓患者保有良好的乳房外觀。

乳癌高居國人十大好發癌症第一位，亞洲大學附屬醫院一般外科副院長温義煇指出，台灣因針對乳癌的篩檢相當普遍，使得早期診斷、治療效果好，相關治療副作用也受到重視。以傅姓患者的情況來說，她經過超音波導引切片檢查，確診為早期賀爾蒙陽性侵襲性乳癌，因屬於早期乳癌，評估切除腫瘤並搭配術中放射治療，可達到最好療效。

亞大醫院放射腫瘤科主治醫師吳偉榤則說，早期治療乳癌的方法多以切除乳房為主，術後並搭配放射治療或化療、賀爾蒙治療，其中放療每次療程長達6周，且治療期間會引發皮膚脫皮、疼痛等副作用，影響患者身心。

至於近年在歐美普遍使用的術中放射治療，吳偉榤表示，此種放射治療新技術是在手術中切除腫瘤，接著立即對腫瘤空腔周邊做放射治療，藉以殺死殘存的癌細胞，大幅降低輻射對皮膚、身體器官的傷害，且只需要治療1次、副作用少，也能保有較好的乳房外觀。

吳偉榤強調，近來新冠肺炎疫情嚴峻，許多民眾避免上醫院，若採用一般放射治療方式，患者每周要進出醫院5次，風險相對高，術中放射治療則可大幅降低這種風險，但治療前仍需與醫師討論。