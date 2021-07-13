太極門案平反十四周年，學者專家齊聚線上舉辦論壇，為台灣人權總體檢。（翻攝畫面）

聯合國／NGO世界公民總會等25個民團，7月13日上午九點半於線上舉辦太極門 1219 事件平反第十四週年紀念論壇，台灣及歐洲近40位重量級專家學者共同從諸多問題中體檢台灣人權。被專家學者稱為「法稅二二八事件」的太極門案，十四年前最高法院三審判決無罪、無欠稅確定，然而歷經25年，由刑案衍生的稅務案件卻未終結，甚至師徒修行道館預定地於民國109年被行政執行署及國稅局聯手違法強行拍賣並收歸國有。

聯合國／NGO世界公民總會主席Rene Wadlow指出，在全世界正面臨前所未有的人為和自然災害的此刻，太極門仍繼續透過各種方式弘揚良心、愛與和平；另一方面，他們為維護信仰自由所做的努力，激勵人們繼續爭取其宗教與信仰自由所應得的尊重。

太極門掌門人洪道子博士感謝與會者齊聚線上，共同關心國家的法治與人權發展。洪博士表示，二十幾年來，太極門經歷殘破法稅體制的洗煉，水裡來、火裡去，以切身之痛，同理百姓之苦，更希望以此傷痛喚醒官僚的本心，改革現有之不良體制；以一己之力，推動法稅更進步，效法傳說中孔雀能食百毒而吐芬芳的心懷，除了為太極門冤案平反，更重要的是希望能幫助法稅災難受害者脫離苦厄。

洪博士強調，一念之善，一念之惡，環環相扣，影響深遠。司法與稅務的「良心」是否覺醒，牽繫國家未來的命運。期待良心像指南針般指引每個人前往對的方向，引領每個人勇敢做正確的決定，讓冤錯假案不再，人民得以自在快樂地在這塊土地上安身。

「十四年前，真理與正義在台灣獲得勝利，當時刑事法院最終判定，所有對太極門不當起訴，皆獲無罪判決。這是一項重要的判決，顯示台灣當時選擇在正義與民主的道路上！」歐洲宗教間宗教自由論壇主席Eric Roux表示，台灣是現今世界上偉大的民主國家之一，他無法理解，竟然會縱容少數官僚持續迫害一個已證明清白的和平誠實心靈修行團體長達25年，甚至連土地都被國家拍賣沒收？

Eric Roux指出，沒有一個國家是完美的。但問題是，當一個民主國家開始偏離正軌，當不公義發生在這個地方時，其影響可能比發生在一個極權體制的國家時更糟糕。

英國倫敦政治經濟學院社會學榮譽退休教授 Eileen Barker ，她對於有超過300名立法委員曾為太極門案發聲，但案件卻依然延續至今，感到難以置信！「為什麼改變沒有發生？」 出現的一個答案是「官僚主義」，她認為， 一直有少數人劫持著整個政府。

美國天普大學法學院教授Kenneth Jacobson也表示，從來沒有看過比太極門稅案還要更濫權的情況。他指出，當政府官員濫權時，所影響的不只是那些受害者，而是我們全體；因為，所有的人都是受害者。

中華人權協會名譽理事長蘇友辰表示，國稅單位不等刑案判決確定就急著開單，建議政府積極修法建立有效的救濟制度，並能追溯適用，進而規定可以獲得國家賠償，有如歐洲人權法院受理國家機關侵害人權一般的裁決。臺灣財經刑法研究學會理事長陳志龍認為，太極門案可以平反，因為國人的覺醒(含法律人)、國際的矚目及太極門到全世界101國愛與和平交流的友誼，同時加害人已經圖窮匕見，已經無法自圓其說。

國立臺北商業大學財政稅務系兼任助理教授蔡孟彥表示，國家如果做錯就不應該躲在既判力中。誠銓國際法律事務所主持律師陳祖祥看到太極門案件還沒執行終結，行政執行署就在討論如何分績效，這很匪夷所思，先射箭再畫靶？

台灣傳統基金會董事長黃石城透過代表沉痛表示：他希望違法官員應被繩之以法。前國稅局簡任稽核黃坤光表示，太極門師父55年來，以傳統道德、人心善念教導弟子修心養性，25年來還被非法課稅、違法徵收。看看歷史，所有政權或朝代更替，壓倒駱駝的最後一根稻草就是租稅不公。

名政論家胡忠信分享新約聖經故事，撒該是羅馬帝國當時的稅吏，受到耶穌感召，願意把他財產一半捐出來，對過去被不當抽稅冤枉的人4倍奉還。希望台灣的稅界人士秉持道德良心，把過去的錯誤徹底歸正。

「25年了，人生有幾個25年？」太極門全體弟子發表共同聲明：「海內外太極門弟子，捍衛信念，誓行正道，將秉持修行之人明辨是非的堅持，心懷蒼生的濟世精神，依法、依證據、依事實，持續為終結假案、昭雪師門之冤、推動國家法稅改革而努力，直到公義真正高舉、人民可安居樂業、免於匱乏與恐懼的那一天。」