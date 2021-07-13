海霸王防疫套餐優惠再加碼，開胃下飯菜系列新推六道豪華海陸饗宴，更祭出感恩套餐：「三鮮」特價790元、「四寶」特價990元、「五味」特價1190元，搭配主廚秘製健康「元氣雞湯」特價350元、「老滷酸菜鴨」特價450元，以及「海味紅燒鮑」特價240元至300元)，讓消費者能以經濟實惠價格享用經典美味台式料理。。

海霸王表示，餐廳亦將配合政府政策，未來開放內用後將落實實聯制、分流及量體溫，並以梅花座、隔板、時間管制與不共食等方式與全民共同防疫。

海霸王主廚特製的「健康元氣雞湯」，將老母雞熬製出的清甜湯頭，加上肉質Q彈土雞肉與珠貝、豬腳等食材一同熬煮。滿鍋濃郁精華，免採買也免下廚，在疫情間輕鬆滿足味蕾，補足精氣神！「海味紅燒鮑」使用干貝及海霸王知名雞湯底厚工慢火精燉而成，口感Q彈紮實具自然香氣，令人難忘。而經典的「老滷酸菜鴨」更以秘製老滷汁及客家酸菜所製，香醇濃厚，為老饕們的熱門搶手菜。

開胃下飯菜組合道道為品牌經典菜色，即日起至7/31日，新推出沁心暖湯系列： 「砂鍋鴨」、「砂鍋魚頭鮑」、「金湯花膠雞」、「鮑片粥」、「豚骨胡椒豬肚雞」與「金鯧米粉」，任選兩件即享8折、三件以上7折，只要洗手上桌，即可享受滿桌豐盛菜餚，外帶外送都便利，亦可一次買足多日分量，讓防疫生活更安心。