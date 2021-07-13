國內半導體材料供應龍頭崇越科技（5434）近年積極拓展綠色再生能源業務，董事會13日通過國內離岸風電環評業務領導廠光宇工程的投資案，總金額約4.4億元，將取得光宇工程78.6％股權。

光宇工程服務對象涵蓋國內政府機構及公民營企業，提供科學園區、水資源產業及能源產業的環境評估及監測等服務，作為國內燃氣電廠環評實績最多的顧問公司，洞悉全球再生能源政策趨勢，掌握眾多離岸風電廠環評及監測項目個案。

崇越科技的太陽能事業集結創能、節能、儲能及系統整合的子公司嘉益能源及建越科技，目前累計建置近50MW、逾百座國內外電站的實績，公司並持續擴大系統建置規模，打造智慧綠能環保豬舍、開發漁電共生專案等。此次透過投資光宇工程，崇越科技將跨足潔淨能源、環境評估、監測等環境工程顧問領域，預計將整合集團環境工程、太陽能事業，拓展再生能源及循環經濟業務，落實環境永續及企業社會責任，為集團挹注新成長動能。

崇越科技成立迄今逾30年，深耕半導體產業、環境工程與大健康領域，營收及獲利表現逐年攀升。崇越科技今年第二季營收再創新猷，達到103.81億元，上半年業績年增逾一成，達199.14億元，雙雙寫下歷史新高紀錄。