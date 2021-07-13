（進出口示意圖。圖／林昱均）

財政部關務署表示，今年上半年進口簡易快遞報單總量2804萬份，較去年同期2823萬份，減少0.67％；報單量雖呈現減少，但完稅價格231億元及課稅金額13.8億元規模皆創新高。

今年上半年進口簡易快遞報單完稅價格231億元較去年同期成長8.83％，課稅金額13.8億元較去年同期大幅成長86.59％。

關務署指出，今年上半年進口簡易快遞報單量雖微幅下降0.67％，但貨物毛重仍較去年同期增加50.06％，顯示進口量似無減少趨勢。惟海運快遞貨物於疫情以來蓬勃發展，而海運快遞可進口家具、床鋪等大型貨物，貨物毛重之增加是否與海運快遞之成長有關，海關將進一步觀察及分析。

而今年上半年簡易快遞貨物完稅價格及課稅金額均較往年大幅成長，關務署認為是海關近年陸續推動快遞貨物實名認證，及加強查核冒名報關、化整為零、高價低報等精進措施已漸具成效。海關實施之各項精進快遞貨物管理作為，應已達到改善快遞貨物通關秩序、確保國課及維護國內業者公平經營環境之目的。

截至今年6月30日，海關實名認證EZ WAY APP註冊人數已達312.6萬人，進口快遞簡易報單採實名認證比率達78.9％，關務署仍持續提升APP使用便利及擴大使用對象，期能進一步推升報單實名認證比率，該署目前已協調建置商完成稅費查詢功能、開放外籍人士使用、提升證件影像辨識精準度、簡化冒名報關檢舉流程及語音導覽功能等多項精進措施，其中語音導覽功能係為服務非全盲視障朋友，因閱讀APP畫面文字較為吃力，故於APP增加「語音引導功能」，輔助視障朋友順利使用，該項系統已於今年4月上線實施。