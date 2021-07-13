北市陽明山上某私校韓姓教師，今年年初，被爆出偷拍事件。韓男在教室前方放置密錄器，以低角度拍攝女學生裙底、大腿等隱私部位，案經學生偶然間拾獲器材，在裡面發現老師上課以及女學生更衣畫面，其中1名被害人提告後檢警介入，士林地檢署偵結，依妨害秘密罪起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

年約40歲的韓男，去年10月到12月擔任私校中學教師，他利用安排考試時間，在9年級教室前方放置具有錄影功能的密錄器，用以拍攝坐在教室前方的女學生裙底風光，密錄器意外被學生拾獲，交給校方，在裡面發現多人被害，不過，很多被害人都沒有拍到臉，僅1人提告。

校方得知消息後，立即啟動性平會議，決議開除老師，韓男現已沒有在校任教。不過，被害女學生都尚未成年，引發家長人心惶惶，檢警已程式還原記憶卡，發現裡面有韓男上課，以及女學生換衣，確定密錄器材是韓男所有。

韓男坦承拍攝不雅畫面，不過女學生均未提告，僅其中1名女學生的家長提告，檢察官以妨害秘密罪起訴，且因被害人未滿18歲，建請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑，並沒收密錄器。