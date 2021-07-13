根據日本《共同社》報導，最初在印度發現的新冠變異病毒Delta已在全世界成為主流，世界衛生組織（WHO）統計，Delta至少擴散到104個國家和地區，即使接種過疫苗仍被感染的確診者比比皆是，甚至可能導致危機狀況。日本政府估計新增病例中Delta已佔3成，23日東京奧運開幕前更可能直飆至7成。

在完成疫苗接種後感染人數一度大減的英國，隨著Delta病毒蔓延，確診者激增，找不到完全有效的防護措施。日本目前正在使用的輝瑞和莫德納疫苗已確認有一定效果，但國內疫苗供給延遲的問題顯現出來，如何加速接種成為重要課題。

在英國18歲以上民眾已有66%完成接種，但5月以後隨著Delta病毒傳入，感染人數激增，目前Delta已佔新增病例高達9成以上。在疫情急劇蔓延的俄羅斯首都莫斯科Delta病毒在6月下旬達到9成。

即便是透過疫苗接種控制住疫情的美國，據估算Delta病毒的比例也從5月上旬的1%大增至7月上旬的52%。美國總統拜登上周指出，Delta病毒很容易擴散，導致疫情可能更加危險。

日本國立感染症研究所6月30日公布，關東地區的感染者中Delta佔了30%左右，北海道大學和京都大學統計23日奧運開幕時全國確診Delta病毒可能達到69%。