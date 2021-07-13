新冠疫情一波波來襲，除了打疫苗外還有什麼方式可以增強保護力？加捷生醫秉持著「守護健康、為生活加分」的理念，13日執行長謝汶芳代表加捷生醫把防護性極高的「加捷奈米銀全效噴霧」產品，贈送給高雄宏仁老人長照中心，希望在此安養的老人與工作的醫護人員，得到更多的保護，守護他們的健康。送奈米銀全效噴霧給長照機構與醫院的行動，將在全台展開，希望能在疫情期間貢獻一份心力。

加捷生醫表示，從資料顯示，群聚是新冠病毒傳染最快速的途徑，而在長照機構裡安養的長輩們，因為各種因素必須生活在此，加捷生醫看到長輩們與長照機構的需求，特別委託廠商製作「加捷奈米銀全效噴霧」，這款產品經過P2實驗室測試並取得SGS、TÜV、TTRI等國際檢驗中心認證，通過多項嚴格包含抗菌、不具生物毒性、產品穩定性等測試。

加捷生醫強調，不同於其他市售奈米銀離子產品，「加捷奈米銀全效噴霧」其成分中性單純無刺激性、且不會滲透具有脂質保護層皮膚，最重要的是不添加任何界面活性劑、分散劑等物質，在身體需要保護的地方噴灑，就可形成長達24小時的隱形防護罩，降低被病毒「入侵」的機會，讓各種年齡層的人都能安心使用、增強保護力。

此外，「加捷奈米銀全效噴霧」在全身噴灑可以形成隱形防護罩外，如果噴在磁磚、風扇葉片、物件表面，只要不擦拭掉，可以拉長抗菌時間。身為健康產業一份子的加捷生醫，二十幾年來守護著無數人的健康，這次面對善變的新冠疫情，不斷思考要如何協助民眾增強抵抗力與防護力，除了市場熟知的「甲魚精-P」等產品外，又增加「加捷奈米銀全效噴霧」產品，未來將推出防疫相關產品，更貼近民眾防疫新生活，提供由內而外保護力，與民眾攜手共度疫情。

關於加捷生醫：

加捷生醫成立於1995年，是全台首創且唯一同時公開甲魚養殖環境及甲魚精-P製程的台灣在地老品牌。擁有自家生物科技廠，嚴格的管控標準，符合ISO22000國際食品安全管理系統標準，嚴謹把關所有生產環節，貫徹品質安全的最高準則，完善的產銷體系更貼近客戶需求。2020年台灣鋼鐵聯盟正式入主加捷生醫，為已立足台灣健康產業26年的加捷注入全新動能，未來將結合健康、休閒、運動於一體，讓加捷成為陪伴每一個人營造優質健康生活的首選品牌！