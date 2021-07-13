鋁合金、皮件業務產能滿載、下半年業績續旺鋁合金大廠廷鑫興業（2358）依台灣證交所指示，公告6月份自結稅後淨利3024萬元，每股稅後淨利0.31元，不僅為單月新高紀錄，6月單月獲利更大幅超越去年全年業績。

國際鋁價預期持續上揚，廷鑫銷售鋁合金棒的價格與代工費均隨鋁價調漲，鋁合金業務訂單已排至明年第一季，皮件訂單出貨時程也已排至年底，下半年營運成績可望延續6月份表現。

歐美陸續解封，終端消費需求大幅成長，廷鑫的鋁合金與皮件訂單皆滿載，6月合併營收2.8億元，創下歷年同期新高，並較去年同期成長121.84％；稅後淨利3024萬元，相較去年同期是由虧轉盈。營收規模成長，以及產品組合優化，毛利率大幅提升，6月份單月稅後淨利3024萬元，超越去年全年獲利1043萬元，單月EPS達0.31元。

廷鑫第二季起開啟第二廠區熔爐，產能擴增仍是持續滿載，高附加價值的鋁合金盤元產品將於第三季開始生產，鋁合金業務的產品組合進一步優化；皮件業務至年底維持產能滿載，營收保持在高檔。兩大業務持續暢旺，下半年的業績預期將保持在高檔水準