倫元投顧分析師陳學進表示，台股13日開高走低，終場上漲33.19點，漲幅0.19％，收在17847.52點；櫃買指數亦同步下挫1.23點，跌幅0.56％，收在218.09點；三大法人進出方面，外資續買229.46億元，投信轉買5.59億元，自營商續買21.42億元，惟外資法人於台指期轉買1024口多單，累計淨空單部位為28212口，心態轉趨謹慎中性偏多。

台股目前雖處於「萬八」關卡附近，在市場投資人居高思危、獲利回吐賣壓出籠影響下，短線震盪難免。不過，研判只要多方控盤格局不變，若有震盪，均是逢低撿便宜之大好機會。

隨歐美解封行情開跑，過去因疫情關係而受壓抑的消費需求，可望瞬間爆發；國內也「微解封」，各地旅遊景點、夜市逛街人潮有望陸續回籠。

此外，公股銀行上半年活存暴增近5千億元、金控雙雄國泰金及富邦金上半年獲利亮眼，顯示市場資金前仆後繼不斷地湧向股市，後市行情勢必不容小覷。

個股方面，本周納入投資組合的和椿，6月營收再攀高，營運續看俏，雖股價13日未能鎖住漲停板，惟在內外資法人大戶心態偏多下，只要守穩13日低點33.55元關鍵價不破，後市仍有續漲機會可期。

選股方面，除航運股、鋼鐵股短線持續回檔，仍暫宜避開外，第三季多方主軸將圍繞於電子次產業及車電概念股為主。