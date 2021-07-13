證券分析師陳杰瑞表示，台股13日開盤強勢，盤中再創歷史新高，最高來到18018.04點，惟10點半後一路走低，盤中甚至翻黑，尾盤小幅拉升，終場收在17847.52點。

就技術面觀察，即便台股呈現價漲量增，但日KD指標依舊開口向下，且MACD柱狀體也是綠的。台股13日盤中的創高，反而使大盤技術面出現高檔背離，目前仍建議居高思危、降低持股水位。

個股方面，本周納入投資組合的德微，6月營收1.77億元，年增32.8％；第二季營收5.19億元，較首季與去年同期均繳出雙位數成長，第三季審慎樂觀，有望逐季成長，股價12日強勢創下歷史新高。

至於盤面表現方面，台積電股價開高帶動大盤開盤表現亮眼，價漲量增且日KD交叉向上，技術面強勢，收在607元。上方壓力可先觀察609元，若609無法順利突破，則大盤於「萬八」附近將是短線高點。

因此，台積電近期走勢相當重要；航運股則看法不變，資金退潮、獲利了結賣壓大，未出現止跌訊號前均不建議逢低布局。