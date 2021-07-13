逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:392021/07/13 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台股13日維持個股表現，電子族群重新接棒，類股上由業績成長與高殖利率股領軍，中美晶、台勝科等矽晶圓族群助攻，反觀航運、鋼鐵全面重挫，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海慣殺跌停，當輪動已到同步及落後族群，投資人勿過度戀戰，可開始逐步獲利了結漲多個股，並以強勢股短打即可。 此外，本周納入投資組合的凌通，微控制器（MCU）漲價可期，具備轉機題材，股價可望續攻。 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 #凌通 #長榮 #台勝科 #萬海 #陽明 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜摩爾投顧分析師李健明 17:472021/07/12 財經 逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞 17:192021/07/12 財經 《集中市場》外資回頭、電金同心 勇渡航海巨浪 15:252021/07/12 財經 《盤中解析》電子股重返主流 台股漲百點再拚萬八 10:022021/07/13 財經 上市櫃營收 拚出最強上半年 04:102021/07/13 財經要聞 台股收17814點漲152點 台積電漲9元 長榮、高端收黑 13:402021/07/12 財經 電子股重返主流 鋼鐵、航運「軟腳」 11:292021/07/13 財經 財報行情撐腰 台股續衝 04:102021/07/13 財經要聞 半導體股 14檔飆漲停 04:102021/07/13 財經要聞 滴滴效應 70陸企赴美上市生變 04:102021/07/13 全球財經 除息點火 台股戰萬八 04:102021/07/12 財經要聞 財經熱門新聞 三雄跌停航運玩完了？內行見1跡象驚喊快逃 - 財經 陽明跌破現增價182元 融券早已空好空滿？ - 財經 追討損失 幣安用戶求助無門 - 全球財經 - 工商時報 疫苗股慘綠 高端一度逼近跌停 聯亞跌逾20％ - 財經 半導體股 14檔飆漲停 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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