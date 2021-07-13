逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政

啟發投顧分析師楊基政表示，台股13日維持個股表現，電子族群重新接棒，類股上由業績成長與高殖利率股領軍，中美晶、台勝科等矽晶圓族群助攻，反觀航運、鋼鐵全面重挫，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海慣殺跌停，當輪動已到同步及落後族群，投資人勿過度戀戰，可開始逐步獲利了結漲多個股，並以強勢股短打即可。

此外，本周納入投資組合的凌通，微控制器（MCU）漲價可期，具備轉機題材，股價可望續攻。