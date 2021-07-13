嘉義桔子商旅文化店 出示疫苗接種卡住房享優惠 17:402021/07/13 工商 姚舜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為鼓勵民眾接種疫苗，福泰飯店集團旗下嘉義桔子商旅文化店推出「疫苗接種卡住房優惠專案」，出示疫苗接種紀錄卡， 訂房立即享 800元折扣。 即日起至7/31日，官網訂嘉義桔子商旅文化店客房，於訂房頁面選擇此訂房專案 輸入優惠碼「chiayi800」 結帳時即可享有專案折扣價 ，入住當天必須攜帶施打 COVID-19 疫苗接種之紀錄證明 。現場訂房須於現場入住 CHECK-IN 時出示施打 COVID-19 疫苗接種之紀錄證明 確認後即可享住房折扣 . 搶預約疫苗健保快易通App卻卡1小時 3招順利搞定 卡疫苗 卸責攬功 #疫苗接種 #訂房 #嘉義 #桔子商旅 #紀錄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Uber 北北基桃職業駕駛疫苗接種達9成 推10趟85折乘車優惠 12:032021/07/13 生活 羅秉成批「政府擋BNT疫苗說法很卡通」李艷秋爆內幕 00:102021/07/13 政治 富邦媒 營收衝破400億 網購促銷檔期熱爆，H1同期新高 04:102021/07/13 財經要聞 7月指數高檔震盪 台股基金績效亮眼 12:522021/07/13 財經 北市禁混打疫苗！一插卡就被擋 醫護：不知高雄怎可「闖關」成功 16:372021/07/13 生活 避開復必泰 上海復星用字謹慎 04:102021/07/13 焦點要聞 疫情惡化 雪梨封城恐延長至8月 04:102021/07/13 全球財經 竹縣幼教人員大排長龍打疫苗 接種站放客家音樂歌舒緩心情 15:502021/07/13 生活 130萬人願意打AZ疫苗 唐鳳公布接種原則 14:352021/07/13 生活 避免再有疫苗混打烏龍 高雄即日起先驗卡再施打 16:272021/07/13 生活 逾600名醫護接種科興疫苗卻仍染疫 泰國宣布補打AZ疫苗 15:582021/07/13 國際 財經熱門新聞 陽明跌破現增價182元 融券早已空好空滿？ - 財經 三雄跌停航運玩完了？內行見1跡象驚喊快逃 - 財經 追討損失 幣安用戶求助無門 - 全球財經 - 工商時報 半導體股 14檔飆漲停 - 財經要聞 - 工商時報 今年第3度喊美股崩盤 專家曝7月底危機 秋季將屠殺80％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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