為鼓勵民眾接種疫苗，福泰飯店集團旗下嘉義桔子商旅文化店推出「疫苗接種卡住房優惠專案」，出示疫苗接種紀錄卡， 訂房立即享 800元折扣。

即日起至7/31日，官網訂嘉義桔子商旅文化店客房，於訂房頁面選擇此訂房專案 輸入優惠碼「chiayi800」 結帳時即可享有專案折扣價 ，入住當天必須攜帶施打 COVID-19 疫苗接種之紀錄證明 。現場訂房須於現場入住 CHECK-IN 時出示施打 COVID-19 疫苗接種之紀錄證明 確認後即可享住房折扣 .