聯合再生(3576)總金額新台幣60億元之聯合授信案完成簽約，由第一銀行、合作金庫、中國信託及土地銀行統籌主辦，本次聯貸案獲得參與銀行的高度支持。

聯合再生連續多年蟬聯台灣模組出貨量第一寶座，近年來並積極開發下游太陽能電站之相關事業。持續以高品質的品牌模組支持台灣太陽能終端市場的需求外，並將以開發太陽能系統並長期營運為新的策略方向，目標三年內將開發、建置並持有約500MW的太陽能電站資產，五年內持有太陽能電站資產規模可達1GW，三年內預計投資金額將超過新台幣33億元。

除了創能(太陽能)以外，聯合再生能源是國內少數亦跨足儲能的全方位綠電解決方案供應商。目前已取得台灣最大南鹽田儲能系統建置案，同時也跨足用電大戶解決方案，台灣綠電憑證的供應，以及台電即將在七月份上線的AFC輔助服務交易平台，提供完整及安全的方案。由於儲能在穩定供電的角色日趨重要，台電公司基於電力穩定之規畫目標為2025年590MW/590MWh之電池儲能系統，儲能市場面臨爆發性成長，將成為聯合再生未來營收成長動能之一。