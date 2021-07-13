芬蘭電信設備商諾基亞周二表示，隨著第二季業務的加快成長，該公司計畫上調全年展望。諾基亞股價在周二早盤上漲逾7.5%。

諾基亞預計在7月29日公布第二季業績報告，同時發布新的財測展望。諾基亞此前曾預期2021年淨銷售金額為206億至218億歐元(約244億至258億美元)之間。

諾基亞一直與瑞典的愛立信相互競爭。諾基亞因為5G早期產品的失誤，阻礙了成長，導致管理階層發生變動。

在Pekka Lundmark的新管理下，諾基亞正在收復失土，削減了成本，裁員數千名員工，並與科技和電信公司建立新的合作關係。

執行長Lundmark在周二的聲明中表示，上半年的業績表現，證明了公司在成本控制上的好表現，同時也受惠於一些終端市場的強勁成長。

發言人拒絕提供進一步細節。

諾基亞曾在四月提到第一季優於預期的表現，當時並預測營益率在7%至10%之間。

由於華為從幾個歐洲市場的撤出，讓諾基亞有機會進入這些市場。而瑞典政府與華為之間的5G設備紛爭，也可能讓諾基亞獲益，在今年稍晚能在中國市場爭取更多的5G業務。