二極體需求強勁，德微科技(3675)自結6月稅後盈餘達3700萬元，年成長236.36%，單月每股盈餘為0.83元，累計5月及6月每股盈餘為1.37元。

二極體市況火熱，德微訂單滿手，業績也表現亮眼，德微6月合併營收達1.76億元，年成長33%，再創單月歷史新高，公司自結6月稅前盈餘為2800萬元，年成長133.33%，稅後盈餘為3700萬元，年成長236.36%，單月每股盈餘為0.83元，累計5月及6月合併營收為3.49億元，稅前盈餘為5400萬元，稅後盈餘為6100萬元，年成長154.17%，每股盈餘為1.37元；累計第2季合併營收為5.18億元，季增16%，年成長25%，創下單季歷史新高，累計前6月合併營收為9.67億元，年成長21%。

德微表示，目前訂單良好，審慎樂觀看待第3季營收與獲利，預期營運將逐季成長，漸入佳境。