北市昨日提到解除隔離做PCR篩檢，有3人是確診印度Delta變種病毒株，台北市長柯文哲強調，皆是入境後於防疫旅館的14天隔離期間經篩檢後發現，並未進入社區，與先前屏東案例也無關。此外，針對中興巴士有駕駛確診，黃珊珊強調，目前匡列56名駕駛PCR篩檢，其中44人陰性。

柯文哲表示，目前台北市發現這三例印度Delta變種病毒，都是入境在隔離期間，在防疫旅館被攔下，還沒進入社區，所以跟屏東感染案無關。

振興醫院急診重症醫學部主任田知學說，微解封前一晚，台北市各大急診夜未眠，病人量大增，救護車出勤次數爆量。柯文哲認為，目前確診案例減少，加護病房與普通病房都空床一半以上，因此新冠肺炎病人沒有增加，但不知是否是其他疾病的病人。

此外，黃珊珊指出，中興巴士616路線公車是因為有一名駕駛的兒子確診，駕駛被匡列篩檢後也確診，目前中興客運泰山站及站上所有車輛，7月12日已經完成清消。

黃珊珊表示，由於該站路線與指南客運路線共營，兩個站有56名駕駛PCR篩檢，其中44人陰性，12人還在等待結果，另外，站上還有14名駕駛還沒施打疫苗，目前已經造冊給新北市衛生局施打疫苗。

黃珊珊強調，目前公車已經清消完成，這位確診駕駛的接觸者也都有被匡列，目前中興巴士的營運正常，後續篩檢狀況也會持續追蹤。